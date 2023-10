Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: ancora bombe su Gaza. Tel Aviv ordina evacuazione di 1,1 milioni di persone dal Nord della Striscia entro 24 ore

Non bisogna confondere "Hamas con i palestinesi. La Palestina è una cosa diversa. Il popolo palestinese è una vittima di Hamas". Lo dice in un'intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il pericolo maggiore, più imminente, "è quello di un allargamento del conflitto in Libano", ma guardando più in là, nel lungo periodo, "si deve soprattutto evitare una frattura tra l'Occidente e il mondo arabo" aggiunge. Questa divisione, "è esattamente quel che vuole Hamas – spiega -. Vuole proseguire questa guerra per tagliare i ponti che si stavano costruendo tra il mondo arabo moderato e Israele. Noi dobbiamo lavorare nella direzione opposta". Bisogna "isolare i terroristi. Dobbiamo far capire che c'è un popolo arabo diverso, che non ha niente a che fare con loro". Si deve lavorare per la pace e sulla "soluzione dei ‘due popoli, due Stati'".

Bisogna bloccare i soldi che vanno ad Hamas e "anche i fondi che indirettamente finiscono nelle tasche dei terroristi e di quelle associazioni che finanziano iniziative antisemite". Un'alleanza contro il terrorismo "può e deve esserci, ma deve vedere coinvolti anche i Paesi arabi". Tajani ha parlato "con il ministro algerino e continuiamo ad avere buoni rapporti" e "conto molto, in questo senso, sul lavoro diplomatico che possono fare Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Marocco, Emirati Arabi, Turchia, Qatar".

Sui tre italiani dispersi "da quel che sappiamo potrebbero essere ostaggio di Hamas. Ancora non abbiamo loro notizie. Siamo in contatto con le famiglie e tra poche ore sarò in Israele anche per questo". Il ministro non crede "che Israele voglia un'escalation. Noi però dobbiamo difendere il diritto di Israele ad esistere". I terroristi di Hamas "non sono diversi dai nazisti. Sono dei vigliacchi. Un militare non decapiterebbe un bambino di due mesi. E poi continuano a piovere razzi da Gaza. Hamas deve smettere di lanciare missili contro Israele, altrimenti – sottolinea – è ovvio che ci sia una reazione"