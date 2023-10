Israele, morto un reporter della Reuters al confine col Libano: altri sei giornalisti feriti Il reporter ucciso si chiamava Issam Abdullah: stava coprendo gli scontri dell’esercito israeliano con Hezbollah insieme ad altri colleghi. Una di loro è rimasta ferita gravemente.

Un reporter è morto e altri sei sono rimasti feriti negli scontri al confine tra Israele e Libano. Stando a quanto scrive Al Jaazera sarebbe stato un colpo di artiglieria dell’esercito israeliano nel sud del Libano, ad uccidere Issam Abdallah, cameraman della Reuters.

Secondo le fonti sul terreno, oltre al cameraman ucciso, sarebbero sei i giornalisti coinvolti, una colpita gravemente alle gambe. Tra i tre feriti, ci sono la giornalista Christina Assi di Afp, Karmen Bakhindar ed Eli Brakhia di Al Jazeera, più i due reporter di Reuters Thaer al-Sudani e Maher Nazeh.

Al Arabiya riporta che i reporter si trovavano nel villaggio libanese di Alma al Shaab, località nel settore centrale della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi.

Gli istanti immediatamente successivi all'esplosione che ha coinvolto i giornalisti sono stati ripresi in diretta da un video amatoriale che circola sui social e sulle tv libanesi e panarabe. Si vede un’automobile in fiamme, centrata in pieno dai colpi dell’Idf, e una reporter ferita appare a terra e urla di non sentirsi più le gambe.

Al confine con il Libano è in corso da ore uno scambio di colpi di artiglieria tra l’esercito di Israele ed Hezbollah. Lo ha confermato un portavoce militare dell'Idf, spiegando che l’azione è stata intrapresa "in risposta a un’esplosione alla barriera di sicurezza adiacente la comunità di Hanita", alla frontiera con il Libano, oltre che a un allarme riguardo la possibile infiltrazione di terroristi dal Paese confinante

"Un attacco dal sud del Libano verso Israele sarebbe una terribile iniziativa, destinata a infiammare il Medio Oriente", ha ammonito oggi nel corso della sua visita in Israele il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, auspicando dunque che Hezbollah "rimanga dentro i confini del Libano".