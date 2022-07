Banda del buco alle Poste di piazza Dante, gli operatori scappano in bagno e bloccano le casse: colpo sventato Poste di via Bellini a Napoli, la banda del buco tenta il colpo grosso in pieno giorno. Ma i malviventi scappano senza nemmeno un euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Colpo della banda del buco sventato in pieno giorno e in pieno centro a Napoli, tra piazza Dante e piazza Bellini all'ufficio delle Poste in zona (via Vincenzo Bellini) uno dei pochi rimasti nell'area e uno dei più frequentati del centro storico. I criminali con tanto di tute bianche – quelle in uso ai fognatori per le verifiche nei condotti – sono sbucati , celati da passamontagna e armati di pistola, attraverso il classico buco nel pavimento. Il foro era proprio a ridosso dell'ingresso, oltre la porta.

È finita che i malviventi non sono riusciti a prendere nemmeno un euro: il personale dell'ufficio si è rifugiato in bagno ed è scattata la procedura anti-rapina con le casse bloccate. I rapinatori hanno tentato così di accedere al caveau, ma il tempestivo arrivo degli agenti li ha costretti a scappare da dove erano sbucati, a mani vuote.