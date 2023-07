Bambino investito, si costituisce ai carabinieri l’uomo ricercato: “Non ero scappato” Si è presentato ai carabinieri l’uomo che avrebbe investito un 13enne sul viale Marconi a Mercogliano: ma smentisce di essere scappato. La sua versione è ora al vaglio degli inquirenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è presentato ai carabinieri l'uomo che avrebbe investito un 13enne sul viale Marconi di Mercogliano pochi giorni fa. Ma smentisce di essere scappato senza prestare soccorso. Toccherà ora ai carabinieri fare chiarezza per capire cosa sia accaduto nel pomeriggio dello scorso 5 luglio. A presentarsi in caserma è stato un 50enne, che avrebbe spiegato anche di essersi fermato e di aver riaccompagnato il piccolo a casa una volta chiarito che non si fosse fatto male. Una versione che ora è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando riscontri dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Secondo la versione dell'uomo, che prima di presentarsi ai carabinieri sarebbe andato anche dal sindaco Vittorio D'Alessio per raccontargli la propria versione, subito dopo l'investimento si sarebbe fermato per sincerarsi delle condizioni del bambino e, vedendo che stava bene, lo avrebbe anche riaccompagnato a casa. Versione che ora è al vaglio degli inquirenti: non è escluso che alcune telecamere di videosorveglienza esterne a negozi ed alberghi presenti in zona possano aver ripreso tutto e dunque "chiarire" il motivo di due versioni per lo più discordanti. Quel che è certo è che, dopo l'investimento, il bambino è stato accompagnato in ospedale al San Giuseppe Moscati, dove sarà dimesso nelle prossime ore dopo le cure per le ferite alla bocca, ai denti ed una frattura del polso destro. A far visita al bambino in ospedale anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che è stato anche padrino del battesimo del ragazzino, ospite con la sua famiglia presso l'abate di Montevegine don Riccardo Guariglia.