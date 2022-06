Ballottaggio a Pozzuoli, 7 denunciati per violazione della legge elettorale I carabinieri hanno trovato a casa di un uomo a Monteruscello blocchetti di matrici di biglietti numerati da consegnare agli elettori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme brogli alle elezioni a Pozzuoli, dove oggi si vota il ballottaggio per la scelta del sindaco. Denunciate 7 persone nella frazione di Monteruscello per la violazione della legge elettorale. I carabinieri della locale stazione, nel corso di perquisizioni, hanno scoperto e sequestrato a casa di un uomo blocchetti di matrici di biglietti numerati, consegnati agli elettori al fine di essere posizionati sulla tessera elettorale con l’espressione del voto. I 7 sono puteolani e incensurati.

La sfida tra i due candidati Pd

A Pozzuoli oggi i cittadini sono chiamati a scegliere il candidato sindaco. La sfida è tutta interna al centrosinistra, tra Luigi Manzoni, che al primo turno ha raccolto il 46,35% delle preferenze, e Paolo Ismeno, che si è fermato al 41%. Si tratta di due esponenti entrambi del Pd. Manzoni nella precedente consiliatura del sindaco Vincenzo Figliolia era presidente del consiglio comunale. Ismeno, invece, ha ricoperto la carica di assessore. Il Pd tuttavia non è riuscito a presentare il proprio simbolo alle elezioni, per diatribe interne. Le elezioni si sono tenute in un clima arroventato dall'inchiesta giudiziaria sul Rione Terra, che si è abbattuta sull'amministrazione del sindaco uscente, Vincenzo Figliolia, poco prima di arrivare alle urne.

L'altro Comune nel quale si vota il ballottaggio in Campania oggi è Capua, in provincia di Caserta. Qui lo scontro è tra l'ex consigliere regionale del Pd Adolfo Villani che ha raccolto il 34,8% dei consensi al primo turno, candidato per il Pd-M5s, e Fernando Brogna, che al primo turno ha preso il 25,29%, alla testa della coalizione civica di centrodestra.