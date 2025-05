video suggerito

Bagnoli, si abbatte il palazzo pericolante di via Ilioneo dopo 25 anni: abbandonato dopo l'alluvione Il palazzo di via Ilioneo 51 fu abbandonato nel 2001 dopo l'alluvione del 17 settembre. Sarà abbattuto domani, dopo 25 anni. Lavori per 5 giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si abbatte domani il palazzo pericolante di via Ilioneo 51 a Bagnoli, nell'area occidentale di Napoli. La demolizione arriva dopo 25 anni. Era stato abbandonato nel 2001 a seguito dell'alluvione che colpì la città il 17 settembre. Negli ultimi anni, però, aveva registrato continui distacchi di calcinacci, intonaci dalle facciate. E, ad inizio maggio, era volato via dal lastrico solare anche un ampio strato di guaina. Danni avvenuti "anche a seguito delle continue sollecitazioni bradisismiche dell'area", scrive il Comune.

Lavori di demolizione per 5 giorni

Al via domani, lunedì 26 maggio 2025, i lavori di demolizione. Le ruspe scatteranno alle 7,30. I lavori dureranno 5 giorni, naturali e consecutivi. Sarà allestita un'area di cantiere per garantire il passaggio dei veicoli in entrata ed in uscita dai passi carrai presenti sul tratto di strada interessato. Istituiti per lo stesso arco temporale il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata del tratto di

strada di via Ilioneo corrente dall’intersezione con viale Campi Flegrei all’intersezione con via Silio Italico, nonché il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata di via Plinio corrente dall’intersezione con via Acate all’intersezione con Ilioneo, per consentire il passaggio agevole dei veicoli che saranno impegnati nei lavori di demolizione del fabbricato. La delibera di abbattimento fu approvata nel 2018 dall'allora giunta De Magistris, grazie ad un intenso lavoro dell'Assessorato del Vice Sindaco, con delega alla Sicurezza Abitativa, Raffaele Del Giudice.

"È un momento storico per il mio quartiere – commenta Sergio Lomasto, amministratore condominiale e già vice presidente della Municipalità X di Napoli – per la mia comunità di Bagnoli. Chi oggi ha 25 anni ha visto questo luogo sempre così, degradato e pericoloso. Oggi, scriviamo la storia di un pezzo di Bagnoli e ideologicamente vogliamo che la rinascita di Bagnoli possa partire da qui; da edificio più pericoloso a quello che sarà il più sicuro rispondente alle norme antisismiche recenti".

Il piano traffico per l'abbattimento

L'ordinanza del piano traffico prevede:

A) Istituire a far data dal 26/05/2025, per 5 giorni naturali e consecutivi:

il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata del tratto di via Ilioneo corrente dall’intersezione con viale Campi Flegrei all’intersezione con via Silio Italico;

il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata di via Plinio corrente dall’intersezione con via Acate all’intersezione con Ilioneo; per consentire il passaggio agevole dei veicoli che saranno impegnati nei lavori di demolizione del fabbricato di via Ilioneo n. 51.

B) Revocare, per la durata temporale sopra indicata, il senso unico di circolazione vigente sul tratto di via Ilioneo corrente tra la confluenza con viale Campi Flegrei e la confluenza con via Silio Italico, con direttrice di marcia verso quest’ultima.