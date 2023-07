Bagnino salva coppia da mare agitato, poi avverte altri turisti a non tuffarsi ma viene picchiato L’aggressione sulla spiaggia della Calanca a Marina Camerota. Il sindaco: “Atto vile e indegno”. Preso l’aggressore: è un 33enne di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Bagnino salva una coppia di fidanzati dal mare molto agitato, poi avverte un altro gruppo di turisti del pericolo, invitandoli a non tuffarsi, ma viene picchiato con un pugno al volto da un turista 33enne che poi fugge. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, 25 luglio 2023, sulla spiaggia della Calanca a Marina Camerota, in provincia di Salerno.

La vittima è uno studente di 19 anni, che d'estate lavora anche come addetto al salvataggio su un lido della zona, ed è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e poi sottoposto a cure e controlli medici. A raccontare l'accaduto è stato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, che fin da subito si è attivato per sincerarsi delle condizioni del ragazzo. Per fortuna gli esami hanno dato esito negativo. Il ragazzo dovrà restare a riposo per qualche settimana a causa del trauma subito, ma adesso siamo tutti più sereni.

L'aggressore è stato poi individuato dai Carabinieri della stazione di Camerota, guidati dal comandante Francesco Carelli: si tratta di un turista 33enne proveniente dalla provincia di Napoli che alloggiava in un albergo della zona.

Il sindaco: “Indignati per quanto accaduto”

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, si è detto:

Triste e indignato, esprimo la mia totale solidarietà al coraggioso bagnino di 19 anni che è stato aggredito sulla spiaggia della Calanca mentre svolgeva il suo nobile dovere di salvare vite umane. È un esempio di dedizione e impegno per molti, un giovane umile che studia e lavora con passione. Dapprima la sua azione eroica nel salvare una coppia di fidanzati insieme al collega dimostra la sua straordinaria generosità e valore per la comunità. Subito dopo si è avvicinato ad un altro gruppo di turisti per avvertirli delle condizioni meteo marine molto critiche e li ha invitati a non tuffarsi in mare. Uno di loro ha reagito e lo ha colpito al volto con un pugno per poi scappare via. Condanniamo fermamente l'atto vile e meschino compiuto, un gesto intollerabile e inaccettabile.

Individuato l'aggressore: è un 33enne di Napoli

Stamattina è stato poi individuato l'aggressore. Il primo cittadino ha espresso "grande soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dalle forze dell'ordine in seguito all'aggressione subita dal ragazzo, studente e ragazzo esemplare che d’estate ricopre l’incarico di addetto al salvataggio presso il lido di una struttura ricettiva e che ieri, martedì, è stato vilemente aggredito sulla spiaggia della Calanca a Marina di Camerota".

E ancora: