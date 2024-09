video suggerito

Bagni guasti alla scuola Miraglia di piazza Nazionale, disagi per centinaia di bimbi Rotta una verticale di bagni. La Municipalità: “Interverremo subito, ma le lezioni non saranno interrotte”. Alla scuola Bonghi il plesso Ascarelli chiuso per lavori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bagni guasti nella scuola Miraglia di piazza Nazionale, a Napoli, dove un'intera verticale di servizi igienici è interdetta dalla fine dello scorso anno scolastico. Tanti disagi per gli studenti, costretti ad utilizzare tutti i pochi bagni attivi. Dopo la segnalazione della dirigente scolastica, dei genitori e dei consiglieri municipali, interviene la Municipalità che assicura che i lavori si faranno nel più breve tempo possibile. Mentre non aprirà nel primo giorno di scuola, giovedì 12 settembre 2024, il plesso Ascarelli della Scuola Ruggero Bonghi di Poggioreale, dove sono in corso lavori di ristrutturazione per infiltrazioni. Gli studenti, circa 60, sono stati spostati nel plesso di Quattro Giornate, dove resteranno una decina di giorni.

Sulla vicenda della Miraglia è intervenuto il consigliere municipale Giovanni Borriello, che ha segnalato “la chiusura, a seguito di problemi idraulici e infiltrazioni, di tutta una verticale di bagni della Scuola Miraglia in Piazza Nazionale a servizio dei bambini della scuola primaria e dell'infanzia che ha recato già per gran parte dello scorso anno scolastico disagio agli

alunni dell'Istituto”.

“Pertanto – scrive il consigliere in una nota agli uffici – con la presente si chiede nuovamente una verifica urgente di tale criticità e di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di evitare che alunni e personale, anche con il nuovo anno scolastico, continuino a vivere gli stessi disagi dell'anno precedente”.

La Municipalità: “Fatti i sopralluoghi, a breve l'intervento”

La presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia, a Fanpage.it spiega:

"Siamo a conoscenza della situazione dell’istituto Miraglia. Ci siamo mossi, da subito, in modo rapido ed efficace: gli uffici tecnici competenti della Municipalità hanno effettuato un sopralluogo, programmando già l’intervento necessario e concentrando tutti gli sforzi per risolvere al più presto la criticità. Continueremo a monitorare gli interventi, per garantire una rapida risoluzione e ridurre al minimo i disagi per gli studenti”.

E conclude:

Inoltre, per 𝐥𝐚 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐜𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥i, dopo la delibera del Consiglio municipale di agosto, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria.

Possiamo finalmente dire di aver scongiurato la chiusura definitiva e che la scuola sarà completamente fruibile per tutto il resto dell’anno scolastico . La struttura, infatti, sarà indisponibile solo nella fase iniziale del rientro a scuola, ma rassicuriamo tutti che si tratta unicamente di piccoli disagi temporanei dovuti ai lavori in corso. Un lavoro di squadra supportato per cui ringrazio i Consiglieri municipali e il Comune di Napoli, vicino sempre alle istanze territoriali.