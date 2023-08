Bacoli, il Comune si riprende la pagina Facebook “invasa” da donne asiatiche. E ci scherza su Il Comune di Bacoli si riappropria della sua pagina social dopo l’intrusione di alcuni hacker che avevano iniziato a pubblicare ammiccanti foto di donne asiatiche.

A cura di Redazione Napoli

«Non tutti i mali vengono per nuocere» dice Josi Della Ragione, il sindaco di Bacoli, commentando i post della pagina Facebook comunale, con una immagine che normalmente lascerebbe straniti: una ragazza asiatica che fa "ok" e un'altra che guida un autobus. E altri post tutti sulla stessa linea. Motivo? Qualche giorno fa il canale social del comune flegreo è stato hackerato. E al posto delle immagini istituzionali i "pirati" avevano pubblicato una serie di ammiccanti video e foto con soggetti asiatici, scatenando l'ironia nazionale. Tant'è che – sorpresa – i followers della pagina bacolese anziché calare come accade in questi casi, sono aumentati: tutta gente che prendeva in giro il giovane sindaco e l'Amministrazione.

Qualche giorno dopo, attraverso l'assistenza di Meta, la società che possiede Facebook, Instagram e Whatsapp, il sindaco ha riavuto la sua pagina social istituzionale. E – da scafato comunicatore – ha pensato di ironizzare un po' sull'accaduto, pubblicando qualche post a tema.