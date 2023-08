Comune di Bacoli, la pagina Facebook in mano agli hacker: pubblicate decine foto di donne asiatiche Hacker nella pagina Facebook del comune di Bacoli: dalle 9 di questa mattina sono apparse donne asiatiche e video espliciti. Il sindaco: “Siamo all’opera per ripristinare la normalità”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hackerato il profilo Facebook del Comune di Bacoli: da qualche ora, la pagina istituzionale della cittadina flegrea si è riempita di immagini di donne asiatiche e di video espliciti, causando l'ironia di diversi utenti. Sulla vicenda è però intervenuto prontamente anche il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, che ha spiegato: "Siamo all’opera per ripristinare la normalità. Puntiamo a risolvere quanto prima. Vi invito a non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet".

In molti si sono accorti dell'improvviso "cambio" di immagini. Al posto dello stemma comunale, era apparsa una prima donna asiatica, altre poi sono andate a prendere posto come foto di copertina e via dicendo. Infine, sulla pagina vera e propria, sono apparsi video espliciti e gli inviti a cliccarli. Il primo post "ambiguo" è delle 8.54 di questo mattino.

Cosa è accaduto? Difficile stabilire la verità, si possono solo fare ipotesi. Nel caso di una pagina Facebook è possibile che ad uno degli utenti che ricoprono il ruolo di amministratore sia stata sottratta la password del social con l'inganno (phishing e simili) e da lì possa essere scattato il cosiddetto "takeover", ovvero l'appropriazione indebita della pagina da parte di qualcuno. Ma a che scopo? Spesso si tratta di gruppi che poi chiedono soldi (spesso proponendo transazioni in Bitcoin) per restituire il maltolto digitale.

Leggi anche Il sindaco Manfredi eviti la carta dell'anti-napoletanismo quando si parla dei guai di Napoli

Al momento il Comune flegreo è in contatto con Meta, l'azienda che raggruppa i social di Mark Zuckerberg, per riavere il pieno possesso della propria pagina.

Josi Gerardo Della Ragione, primo cittadino di Bacoli racconta l'accaduto, ipotizzando una "regia politica":