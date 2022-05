BaccalàRe 2022 torna sul Lungomare a Napoli dopo due anni di stop per Covid: villaggio dal 27 maggio Sul Lungomare di Napoli torna BaccalàRe, la kermesse dedicata ai piatti a base di baccalà, dal 27 maggio al 5 giugno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sul Lungomare di Napoli torna BaccalàRe, la kermesse dedicata ai piatti a base di baccalà, servito in tutte le salse: fritto, in umido, col pomodoro e tante altre ricette. Gli stand saranno allestiti tra la Rotonda Diaz e via Caracciolo per 10 giorni dal 27 maggio al 5 giugno. L'evento culinario torna in città dopo due anni di stop a causa del Covid19. L'ultima edizione risale al 2019 e raggiunse circa 200mila visitatori. Si tratta della quinta edizione realizzata a Napoli.

Lo street event BaccalàRe negli scorsi anni ha offerto galà in riva al mare e fuochi piromusicali. Nel 2018 l'evento portò a Napoli 400mila visitatori, con 20 tonnellate di baccalà utilizzate, 15 ristoratori per un totale di 26 stand. Un format che ambisce a uscire dai confini cittadini per proporsi sul territorio nazionale. Accanto all'evento culinario sono previsti anche tanti altri eventi collaterali, che l'organizzazione provvederà a comunicare nei prossimi giorni. Previsto un fitto programma per i 10 giorni di appuntamento.

Ma che cos'è il baccalà? Il termine si riferisce unicamente al merluzzo nordico grigio (Gadus macrocephalus), assolutamente da non confondere con lo stoccafisso ovvero il merluzzo nordico bianco (Gadus morhua) che viene essiccato e conservato senza l'uso del sale. In Veneto, invece, e in molte zone che in passato hanno fatto parte della dominazione veneziana, lo stoccafisso viene viceversa chiamato bacalà, tanto che il baccalà alla vicentina è realizzato con lo stoccafisso. Nel resto del mondo, però, con il termine baccalà s'intende semplicemente il pesce a carne bianca (generalmente di tipo merluzzo) prodotto con il metodo della salagione.