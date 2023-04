Azzannato da uno dei suoi cani, uomo muore mentre è in casa da solo: dramma a Salerno Il cadavere è stato scoperto quando i famigliari dell’uomo hanno fatto ritorno a casa. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una vera e propria tragedia quella occorsa a Salerno, dove un uomo – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stato trovato morto nella sua abitazione: da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe morto dopo essere stato azzannato da uno dei suoi cani. Il dramma si è verificato nella serata di ieri, lunedì 10 aprile, a Pasquetta: il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto da alcuni famigliari nella casa in cui viveva in via Paolo Grisignano, nel quartiere Torrione.

Sul corpo dell'uomo disposta l'autopsia

Dopo il macabro ritrovamento, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che stando a una prima ricostruzione presentava diverse lesioni sul volto. Nell'appartamento in cui si è consumata la tragedia sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e determinare la dinamica di quanto accaduto e a fare piena luce sul decesso dell'uomo.

Le circostanze della sua morte, infatti, non sono ancora del tutto chiare e sarà ora l'autopsia a fare piena luce sulla vicenda; non si esclude che l'uomo, ad esempio, possa essere stato colto da un malore prima di essere aggredito da uno dei suoi cani.