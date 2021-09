Aversa, rubati i tombini dalle strade nella notte. Il sindaco: “Prenderemo i ladri” Rubati i tombini dalle strade di Aversa, comune in provincia di Caserta. I ladri sono entrati in azione nella notte, asportando i chiusini dagli alloggi che si trovano ai margini della carreggiata. Il metallo viene poi rivenduto al mercato nero. Sono oltre una 30ina i tombini rimossi. A denunciare il furto il sindaco di Aversa Alfonso Golia: “Prenderemo i ladri”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rubati i tombini dalle strade di Aversa, comune in provincia di Caserta. I ladri sono entrati in azione nella notte, asportando i chiusini dagli alloggi che si trovano ai margini della carreggiata. Un'operazione chirurgica che viene portata a compimento dai cacciatori di metallo. La ghisa dei tombini viene poi rivenduta al mercato nero. Sono circa una 30ina i tombini rimossi. A denunciare il furto è il sindaco di Aversa, Alfonso Golia: "Da pochi minuti – scrive – mi hanno comunicato l’ennesimo furto in città. Da qualche giorno ad Aversa e non solo qui, si stanno verificando furti dei tombini. Siamo ad oltre trenta chiusini asportati nel cuore della notte probabilmente".

"Un gesto – sottolinea il primo cittadino del comune del Casertano – che mette a rischio l'incolumità dei cittadini e rappresenta un costo per la collettività". L'assenza del tombino, infatti, può diventare pericolosa, creando una sorta di trappola per l'incauto pedone che passeggia in strada, soprattutto nel caso si tratti di bambini. Da qui, la denuncia dell'amministrazione comunale alle autorità competenti. "L'amministrazione comunale – conclude il sindaco Golia – ha immediatamente fatto avviare le indagini alla polizia municipale e allertato le altre forze dell'ordine, ma chiedo a tutti i cittadini di diventare sentinelle delle proprie zone di residenza e allertare immediatamente le forze dell'ordine segnalando situazioni anomale. Li fermeremo, consegneremo questi banditi, questi esseri indegni alla giustizia".

Lo scorso giugno una raffica di furti di chiusini era stata segnalata ad Arzano, in provincia di Napoli. Sul mercato dell'usato, specialmente online, un tombino, così come viene comunemente chiamato il coperchio di metallo da qualche tempo finito nel mirino dei ladri, può essere anche rivenduto a venti, trenta euro e anche di più. Una somma discreta, che moltiplicata per il numero di chiusini (facilmente) rubati, dà l'idea del giro di affari che c'è dietro i furti che sempre più spesso vengono segnalati in varie aree cittadine.