L'auto colpisce un platano lungo la strada e si ribalta con una capriola. Il giovane automobilista portato all'ospedale Moscati di Avellino. È accaduto oggi pomeriggio, in viale dei Platani, nel Comune di Lauro, in provincia di Avellino. L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 17 e ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale dopo aver urtato un platano, si è ribaltata. A quel punto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno soccorso il giovane conducente. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo. Dopodiché il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo è stato quindi messo in sicurezza e la strada sgomberata dai detriti.

Solo il 14 giugno scorso un violento incidente stradale a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, aveva visto un'auto con a bordo due persone ribaltarsi nella notte di sabato. Il conducente, un 43enne residente a Licola, purtroppo a seguito dell'incidente ha perso la vita, mentre il passeggero che era a fianco, invece, era rimasto ferito ed era stato ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida di una Fiat Punto, quando, attorno alle 3,30 del mattino di domenica 13 giugno, aveva perso il controllo della vettura, in via Madonna del Pantano, strada che da Varcaturo conduce a Licola. La macchina è uscita di strada e poi si è ribaltata più volte. La salma del conducente è stata sequestrata per essere sottoposta all'autopsia.