Autocarrozzerie e fucine abusive e inquinanti a Caserta, scattano i sequestri della polizia locale Due blitz della Polizia Locale, guidata dal Comandante Piricelli, in zona San Clemente. Attività sequestrate e denunce.

A cura di Pierluigi Frattasi

Autocarrozzerie e fucine di fabbri abusive e senza autorizzazioni. Scattano i sequestri della Polizia Locale a Caserta. Con due blitz ad inizio anno nella zona di San Clemente, i caschi bianchi, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, hanno messo a segno una nuova operazione nella Terra dei Fuochi contro chi inquina.

Il blitz della Polizia Locale a San Clemente

È stata controllata ed ispezionata una attività di fabbro ubicata nella località di San Clemente. Dai controlli effettuati e dalla verifica dei documenti, si è scoperto che l’attività era priva delle autorizzazioni in materia ambientale per lo scarico delle acque reflue e l’emissione in atmosfera oltre ai registri di carico e scarico dei rifiuti. La bottega, insomma, operava in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale. Per l’assenza dei titoli autorizzativi la Polizia Locale ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria l’attività di circa 150 metri quadrati, adibita ad attività di fabbro. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Ieri, invece, è stata ispezionata e controllata una attività di carrozzeria anche questa in località di San Clemente. Dagli esiti e dal controllo documentale l’attività, all’interno della quale era presente un forno per verniciare le auto e vari accessori, è risultata essere priva delle autorizzazioni in materia ambientale per lo scarico delle acque reflue e l’emissione in atmosfera oltre ai registri di carico e scarico dei rifiuti. Per l’assenza dei titoli autorizzativi la polizia Locale ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria l’attività di circa 100 metri quadrati, adibita a carrozzeria e denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare.