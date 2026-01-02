Autobus turistico va a fuoco: paura sulla Tangenziale di Napoli

Un autobus turistico è stato interessato da un incendio questa mattina, 2 gennaio, sulla Tangenziale di Napoli. Le fiamme si sono sprigionate dalla parte posteriore del mezzo.

Momenti di paura nella mattinata odierna, venerdì 2 dicembre, sulla Tangenziale di Napoli, dove un autobus turistico è stato interessato da un incendio. Ancora sconosciute le cause del rogo: mentre il bus si trovava nei pressi dell'uscita della Zona Ospedaliera, in direzione Capodichino, le fiamme si sono sprigionate dal retro del mezzo pesante, il cui conducente ha subito arrestato la marcia; non si registrerebbero, al momento, feriti né intossicati, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli per estinguere le fiamme.

Sulla Tangenziale di Napoli è aumentato il pedaggio

Negli ultimi giorni, intanto, la Tangenziale di Napoli è al centro di polemiche dal momento che la strada rientra tra quelle in Italia sulle quali, a partire dal 1° gennaio, è aumentato il pedaggio come effetto della decisione della Corte Costituzionale, che ha adeguato i prezzi all'inflazione. Pertanto, a partire da ieri, il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli costa 1,05 euro. Per protestare contro il rincaro, il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano hanno annunciato una manifestazione prevista per lunedì 5 gennaio.