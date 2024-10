video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Autobus in fiamme nei pressi del cimitero di Pozzuoli: illeso l’autista Autobus dell’Eav in fiamme a Pozzuoli. Il sindacato Usb: “Pronti a un altro sciopero il 28 ottobre, la sicurezza per personale e passggeri deve essere priorità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un autobus dell'Ente Autonomo Volturno è andato in fiamme attorno alle 19, nei pressi del cimitero di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti i pompieri per domare l'incendio: illeso l'autista, che aveva provato ad intervenire con l'estintore a bordo. Il sindacato Usb ha già annunziato l'intenzione di un nuovo sciopero per lunedì 28 ottobre, le cui modalità saranno illustrate nei prossimi giorni.

Tutto è accaduto attorno alle 19, lungo la linea via Fasano/Cigliano gestita dall'Eav, all'altezza del cimitero di Pozzuoli: per cause da accertare, un incendio è scoppiato a bordo dell'autobus che stava rientrando al deposito per fine turno di servizio e dunque fortunatamente vuoto. L'autista ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, ma non c'è riuscito: sono intervenuti i pompieri, ma le fiamme hanno di fatto divorato il bus, di cui è rimasta solo la carcassa.

Leggi anche Si guasta un treno della Circum tra Napoli e Sorrento: passeggeri a piedi sui binari

"Non è la prima volta che un autobus dell'EAV prende fuoco improvvisamente", ha commentato Adolfo Vallini, sindacalista Usb, "In questo caso stiamo parlando di un mezzo nuovo, acquistato recentemente, e con all'attivo pochissimi chilometri. Un fatto gravissimo ed inspiegabile e su cui chiediamo di fare chiarezza sulle reali cause dell'incidente, a tutela dell'incolumità dei conducenti e degli utenti. Non vorremmo che alla base ci fosse una scarsa manutenzione dei bus o, addirittura, la mancanza di pezzi di ricambio originali".

Nella giornata di oggi, c'era stato uno sciopero di 4 ore dei lavoratori Eav dopo l'aggressione subita dal personale su un treno Circum domenica scorsa, ma l'Usb spiega che "il giorno 28 ottobre sciopereremo nuovamente per rivendicare migliori condizioni di lavoro e il potenziamento dei servizi. La sicurezza e l'incolumità dei pendolari e degli operatori dei trasporti", conclude Vallini, "rappresentano per noi una priorità irrinunciabile".