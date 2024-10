Auto utilitaria si schianta frontalmente con tir, morta donna: incidente stradale a Sarno

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro frontale tra un'auto utilitaria e un tir a Sarno, in provincia di Salerno. L'impatto è stato violentissimo. Una donna di 60 anni, che era al volante dell'automobile, purtroppo è morta sul colpo, a seguito delle ferite riportate. L'incidente stradale è avvenuto in via Sarno Palma, a Sarno, in provincia di Salerno, attorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 18 ottobre 2024. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che stanno indagando sulla vicenda.

Incidente a Sarno: morta donna di 60 anni

Secondo una prima ricostruzione, l'automobile era condotta dalla 60enne, originaria di Sarno, quando, per motivi ancora da appurare, la vettura si sarebbe scontrata frontalmente con il tir proveniente dal senso opposto. La donna è deceduta sul colpo. La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire i rilievi del caso. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma è arrivata anche l'ambulanza del 118. Sul posto anche il magistrato di turno che sta coordinando le indagini. L'incidente è avvenuto in un tratto della carreggiata, in curva, dove in passato si sono registrati anche altri tamponamenti.

Le indagini dei carabinieri

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I militari dell'Arma stanno eseguendo i rilievi del caso, acquisendo gli elementi utili alle indagini e le testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisiti anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.