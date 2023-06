Auto sulla folla a Nola, il sindaco: “Chiuderemo la piazza, diventerà area pedonale” Il sindaco di Nola, Carlo Buonauro: “L’intera piazza sarà chiusa. Stiamo già preparando una delibera. Rafforzeremo i controlli sulla movida”

A cura di Pierluigi Frattasi

"L'intera piazza sarà chiusa. Stiamo già preparando una delibera per trasformare piazza Duomo in isola pedonale. Quanto avvenuto stanotte è il folle gesto di una persona che possiamo solo definire squilibrata, ma ciò non ci esime dal prendere provvedimenti". A parlare è il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, che annuncia la decisione dell'amministrazione nolana a poche ore dall'episodio accaduto stanotte, quando un'auto, con alla guida un 19enne, ha iniziato una corsa folle seminando il panico per le vie del centro, piombando sulla folla dei giovani della movida e ferendone uno alla gamba.

Il 19enne è poi fuggito via. Il giovane ha fatto perdere le sue tracce e si è costituito stamattina al commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Ad innescare il folle gesto sembra sia stato un litigio tra il ragazzo e un titolare di un bar. Nel primo pomeriggio è stato denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento. Il bilancio è di un solo ferito, un 18enne del posto, che è stato dimesso con prognosi di 5 giorni; secondo voci raccolte sul territorio l'automobile avrebbe colpito altre 7 persone, ma non risulta che abbiano richiesto cure mediche e quindi è possibile che siano state ferite in modo molto lieve.

Adesso, il Comune, guidato dal sindaco Buonauro, è pronto a intensificare i controlli sulla movida cittadina. "L'intera piazza sarà chiusa – ha annunciato il primo cittadino – anche in vista delle molteplici iniziative di giugno legate alla ballata dei Gigli. Nel frattempo ho anche chiesto maggiori controlli, ma sono cosciente che le risorse di cui dispongono polizia e carabinieri sono limitate, quindi cercheremo di difendere il nostro territorio con i nostri mezzi".