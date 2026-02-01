napoli
Auto si schianta e si ribalta a Fuorigrotta, incidente stradale a viale Augusto

Auto si schianta in viale Augusto a Fuorigrotta. Ferito il conducente. Sul posto Polizia Locale e carrattrezzi.
A cura di Pierluigi Frattasi
Auto si schianta e si ribalta in viale Augusto a Fuorigrotta. Ferito il conducente. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 1 febbraio, attorno alle ore 10. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, la polizia locale, inviata dalla centrale operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito, e il carro attrezzi.

La strada è stata chiusa provvisoriamente alla circolazione, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. L'auto, non più marciante, è stata rimessa sulla carreggiata, per essere portata via tramite il carro attrezzi. L'automobilista è stato soccorso ed ha ricevuto le cure mediche del caso. Sono in corso le indagini della polizia locale per chiarire cosa sia avvenuto. Viale Augusto, purtroppo, è spesso teatro di incidenti stradali, anche violenti. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

