video suggerito

Auto si schianta contro il pilone di un ponte: Carlo muore a 31 anni, feriti tre amici L’incidente si è verificato nella notte a Campolattaro, nella provincia di Benevento: l’auto sulla quale viaggiavano i quattro amici, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il pilone di un ponte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale nella notte a Campolattaro, nella provincia di Benevento: il bilancio è purtroppo di un morto, mentre tre persone sono rimaste ferite. Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 4.30 l'automobile, una Volkswagen Tiguan, sulla quale viaggiavano i quattro amici, di ritorno da una serata trascorsa insieme, per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro un ponte: nel violento impatto è purtroppo deceduto il conducente della vettura, Carlo F., 31enne residente a Benevento; feriti i suoi tre amici, due ventinovenni e un trentenne.

Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Rossa: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne, mentre uno dei tra giovani feriti è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente; la salma di Carlo è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, in attesa degli esami medico-legali.

Il cordoglio per la morte del 31enne

La notizia del tragico incidente e della morte di Carlo F. ha scosso il Sannio. Luigi Facchino, sindaco di Fragneto Monforte, cittadina alle porte di Benevento in cui il 31enne era conosciuto, ha espresso il cordoglio della comunità: Esprimo la nostra vicinanza alla famiglia di Carlo che, benché abitasse in territorio di Benevento, era perfettamente integrato nella comunità fragnetana. Era un giovane che aveva fatto dell'impegno e della laboriosità le cifre della sua giovane esistenza, ora bruscamente interrotta da una delle tragedie con le quali la vita ci costringe purtroppo a fare i conti".