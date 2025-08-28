Auto si schianta contro albero sull’Appia: Nicola Cimmino muore a 48 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, giovedì 28 agosto, a Teverola, nella provincia di Caserta: il bilancio è purtroppo di un morto, Nicola Cimmino, un uomo di 48 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 4 Nicola Cimmino stava percorrendo la Strada Statale Appia a bordo della sua automobile, una Mercedes Classe B quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il 48enne avrebbe perso il controllo della vettura, che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero, posto ai margini della carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Nicola Cimmino: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenute, poi, anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito gli opportuni rilievi, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

Nicola Cimmino era originario di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, la cui comunità è addolorata per la tragica e prematura scomparsa del 48enne. Tanti i messaggi di cordoglio per lui apparsi sui social. "Nicola mi si è spezzato il cuore, amico mio ricordo i momenti d’infanzia vissuti con te. Tuttora quando ci incontravamo ci facevamo una festa perché ci eravamo incontrati. Purtroppo il destino ha voluto così. Riposa in pace amico mio, sentite condoglianze alla famiglia e parenti" ha scritto un amico.