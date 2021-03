Violento incidente stradale sull’Asse Mediano. Un’auto si scontra con un bus Ctp fermo in panne e va a fuoco. Il conducente del bus, però, scende subito dal mezzo e salva l’automobilista ferito dalle lamiere dell’auto accartocciata e in fiamme, prima dell’arrivo dei pompieri e delle forze dell’ordine. Un atto di eroismo, apprezzato dai colleghi e dall’amministrazione della società, di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, che ha voluto esprimere al dipendente il pubblico encomio. L’incidente è avvenuto ieri sera sull’Asse Mediano, bretella che porta a Teverola, in prossimità dello svincolo per Villa Literno.

"Ha estratto il ferito dall'auto in fiamme"

“Massimo – racconta l’amministratore unico Ctp, Augusto Cracco, in un post sul suo profilo Facebook – è un autista CTP che oggi si è trovato in panne con il suo vecchio autobus. Un’auto lo ha tamponato e l'auto ha preso fuoco. Massimo ha preso l'estintore ed è intervenuto prontamente per tamponare la situazione, anche se poi il residuo di fiamma ha ripreso quota e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Massimo, però, ha anche – e soprattutto – estratto il conducente dell'autovettura dalle lamiere, ed ha faticato perché questa persona era impossibilitata a muoversi per una ferita alla gamba, oltre ad essere di stazza importante. E all'inizio nessuno gli ha dato una mano, salvo poi trovare un paio di automobilisti di buona volontà che si sono fermati. Bravo Massimo, e grazie per la tua abnegazione, malgrado tutte le difficoltà che ogni giorno si incontrano”.

Ieri intanto in Ctp sono stati pagati gli stipendi di gennaio, in ritardo rispetto al previsto. L’azienda attualmente ha fatto domanda di concordato preventivo in bianco pre-fallimentare al Tribunale fallimentare di Napoli Nord di Santa Maria Capua Vetere e sta redigendo il piano di salvataggio che poi dovrà essere presentato ai giudici per richiedere l’omologa.

"Un terribile incidente che ha visto protagonista Massimo – commenta Eduardo Leongito, Segretario Generale degli Autoferrotranvieri in Campania Ugl Fna – alla guida con un autobus che si era fermato per guasto e un'auto privata, che lo ha tamponato. Tanti complimenti a lui e un grazie al suo senso di responsabilità che, nonostante mettendo a repentaglio la propria incolumità, è riuscito a mettere in salvo il conducente, dell'auto ricoperto dalle fiamme. Sono questi i lavoratori di Ctp, ligi al dovere, anche se vengono mortificati tutti i mesi da ritardi insostenibili delle retribuzioni", conclude il sindacalista.