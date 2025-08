Auto si ribalta sull’autostrada Avellino-Salerno: madre, padre e figlio finiscono in ospedale

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, domenica 3 agosto 2025, si è verificato un incidente stradale sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e le squadre dell'Anas. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato all'altezza di Montoro nord, che si trova in provincia di Avellino. Un'automobile, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltata e sarebbe poi finita contro un guard rail. Le tre persone a bordo del veicolo sono rimaste ferite. Si tratta di una famiglia: madre, padre e figlio. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sono così arrivati gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e le squadre dell'Anas.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito la famigliola in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni e soprattutto se siano o meno in pericolo di vita. Non è infatti dato sapere, per il momento, se siano o meno in pericolo di vita. Nel frattempo gli agenti della Polizia stradale e i tecnici dell'Anas hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire se all'origine dell'incidente vi sia un malore, un errore, una manovra azzardata o un malfunzionamento. Per consentire tutte le operazioni, si sono registrati forti rallentamenti sul raccordo autostradale e code.