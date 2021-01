Curioso incidente stradale quello che è avvenuto questa mattina in corso Arnaldo Lucci, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile si è ribaltata su un fianco proprio davanti al deposito dell'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città. Secondo le prime informazioni, l'incidente non ha provocato feriti. Ancora più curioso, però, quello che è accaduto dopo. Alcuni passanti che hanno assistito all'incidente, infatti, si sono prodigati immediatamente per aiutare il conducente: la vettura, in men che non si dica, è stata rimessa dritta sulle ruote e ha potuto riprendere il cammino. Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dell'incidente, ma è probabile che l'automobile si sia ribaltata sul fianco a causa di una sterzata troppo brusca.

Napoli, ecco le strade più pericolose per gli automobilisti

Proprio poco lontano da corso Arnaldo Lucci c'è la strada di Napoli considerata la più pericolosa per gli automobilisti, quella ovvero nella quale si verificano più incidenti: si tratta di via Nuova Marina, dove nel biennio 2019-2020 ci sono stati 53 incidenti. Questi i dati del report diffuso a fine anno, riguardante come detto il biennio 2019-2020, dalla sezione di Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano. Dietro via Marina c'è corso Vittorio Emanuele, dove nel periodo di riferimento del report si sono verificati 51 incidente; al terzo posto troviamo invece via Miano, con 47 incidente stradali. Tra le cause principali degli incidenti invece troviamo la guida distratta e l'eccesso di velocità al volante.