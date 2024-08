video suggerito

Auto si capovolge e si schianta sul cancello: morto 42enne, ferita 37enne: incidente sulla Circumvallazione a Qualiano Incidente stradale attorno all’1,00 di notte sulla via Circumvallazione esterna S.P. 1, all’altezza della rotonda di Qualiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Perde il controllo dell'auto, che sbatte sullo spartitraffico, si capovolge e finisce la sua corsa schiantandosi contro il cancello di un'abitazione. Morto sul colpo il 42enne alla guida, Nunzio Gelsomino, originario di Napoli. Ferita, ma in maniera lieve, la donna che era con lui in auto, una 37enne di Sant'Antimo. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, martedì 6 agosto 2024, attorno all'1,00, sulla Circumvallazione esterna S.P. 1, all'altezza della rotonda di Qualiano, dove si trova il Comando della Guardia di Finanza. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.

Incidente stradale alla rotonda di Qualiano: un morto e un ferito

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e i militari dell'Arma. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, morto sul colpo a causa del forte impatto. Mentre la donna è stata trasferita in codice giallo nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I carabi nieri della stazione di Qualiano, comune dell'area nord di Napoli, hanno provveduto a transennare l'area e ad effettuare i dovuti rilievi.

Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne di Napoli era alla guida di una VW Polo, a bordo della quale viaggiava anche la 37enne di Sant’Antimo, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto impattando sullo spartitraffico. Da un primo accertamento pare che la macchina, dopo essersi scontrata con lo spartitraffico, si sia ribaltata per poi attraversare la rotonda e terminare la sua corsa contro il cancello di un’abitazione al civico 4. L'impatto è stato violentissimo. Il 42enne, come detto, è deceduto sul colpo, mentre la donna è rimasta leggermente ferita e non è in pericolo di vita.