Auto sfreccia a 220 chilometri all’ora in Tangenziale a Napoli: il video su TikTok La Polizia Stradale apre un’indagine. Al vaglio le immagini delle telecamere Tutor per identificare l’autista e chi ha pubblicato il video.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto sfreccia ad oltre 220 chilometri orari di notte sulla Tangenziale di Napoli. Quasi il triplo della velocità massima consentita che sulla Tangenziale è di 80 chilometri orari. La scena viene ripresa in un video con un cellulare, non è chiaro se direttamente dall'autista o da qualcun altro alle sue spalle, e pubblicata poi su TikTok, il popolare social network cinese. Nelle immagini si vede il veicolo, probabilmente un'Audi, correre sulla carreggiata, superando anche altre vetture.

A denunciare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato il video sui suoi canali social, rilanciando una segnalazione di un cittadino: "Non è possibile che questo individuo possa andare a 220kh sulla tangenziale. Così avvengono gli incidenti, anche mortali…”.

Indaga la Polizia Stradale, monitorate le immagini dei Tutor

Il video risalirebbe a due giorni fa. Sull'episodio sono in corso indagini della Polizia Stradale, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, che sta monitorando i video delle telecamere Tutor presenti in Tangenziale, che sono gestite direttamente dalla Polstrada. Visto che le immagini hanno rilevato la velocità del veicolo alla boa di entrata e a quella di uscita, dovrebbe essere possibile riuscire a risalire al proprietario del veicolo.

Sono in corso due indagini: una per individuare il proprietario dell'auto dalle immagini del veicolo e della targa. L'altra per identificare chi ha pubblicato il video, che potrebbe essere o meno lo stesso conducente al volante dell'auto. Non è escluso che in questo caso, data la stabilità delle riprese, possa essere stata montata una telecamera fissa all'interno dell'abitacolo.