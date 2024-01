Auto senza controllo vola e si ribalta, ferita la donna al volante: incidente stradale ad Avellino Incidente stradale in via Cerasa Uva ad Avellino. Auto sbanda e si ribalta. In ospedale la donna alla guida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Perde il controllo dell'auto, che sbanda e improvvisamente si ribalta, rovesciandosi su un fianco. Ferita la donna al volante, che è stata subito soccorsa dal personale sanitario dell'ambulanza del 118 e, dopo essere stata stabilizzata, trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino per le cure mediche del caso. Il rocambolesco incidente stradale è avvenuto nella città di Avellino, in via Cerasa Uva, nella periferia del capoluogo irpino, attorno alle ore 13,30, di oggi, giovedì 25 gennaio 2024.

Sul posto vigili del fuoco e Polizia di Stato

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno liberato la donna ferita dall'auto e hanno prestato i primi soccorsi. La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato, che ha eseguito i rilievi del caso e gestito la situazione. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente avrebbe visto coinvolta una sola autovettura che avrebbe sbandato e si sarebbe ribaltata.

La donna portata in ospedale

Alla guida dell'auto, come detto, c'era una donna di media età, rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. La Polizia di Stato sta proseguendo nelle indagini per chiarire cosa sia successo. Contemporaneamente i vigili del fuoco di Avellino sono impegnati in un incidente stradale tra due autotreni a Conza Della Campania, e un altro incidente sull'Autostrada A 16 in direzione Bari, altezza di Vallata.