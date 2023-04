Auto sbanda e si ribalta, ragazza di 24 anni incastrata nell’abitacolo: ferita, è ricoverata in ospedale L’incidente si è verificato questa notte a Mercogliano, nella provincia di Avellino: la giovane è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella notte a Mercogliano, nella provincia di Avellino: nell'incidente è rimasta ferita una ragazza di 24 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'incidente si è verificato intorno alle 4.40 nei pressi del casello autostradale, in località Torrette: l'auto guidata dalla giovane, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi della rotatoria ha sbandato e si è poi ribaltata su un fianco, proprio dal lato del guidatore.

La 24enne alla guida, anche a causa della posizione della vettura, è rimasta incastrata nell'abitacolo: sul posto sono dunque intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono subito adoperato per estrarre la giovane donna dalle lamiere. Una volta liberata, la 24enne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti anch'essi sul posto: la giovane è stata dunque trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta alle cure del caso; fortunatamente, non avrebbe riportato ferite giudicate gravi. I vigili del fuoco hanno poi provveduto anche a mettere in sicurezza la vettura incidentata.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare il motivo che ha portato la 24enne a perdere il controllo della propria vettura.