È stato ritrovato ad Alessandria, in Piemonte, a più di 800 chilometri da casa, il cagnolino Jeff, rubato assieme all'auto del suo padrone, domenica scorsa, a Giugliano in Campania. Il padrone aveva parcheggiato la macchina, una Suzuki Swift, in via Magellano, davanti alle Poste, per fare una commissione. Quando è tornato, però, l'auto era sparita, assieme al piccolo animale che era nel bagagliaio sul retro. Subito è partito l'appello della famiglia per ritrovare il loro amico a quattro zampe. L'uomo e la figlia hanno denunciato il furto ai carabinieri e poi hanno pubblicato dei messaggi sui social per sapere se qualcuno avesse visto il cagnolino o potesse dare informazioni per rintracciarlo.

Per fortuna, inaspettatamente è arrivata la telefonata della Polizia di Stato di Alessandria, che è riuscita a ritrovare Jeff assieme al ladro che conduceva l'auto. La macchina è stata individuata dalla Polizia Stradale ad Alessandria Ovest, durante un controllo di notte. Gli agenti si sono accorti dalla targa che il veicolo risultava rubato e l'hanno fermato. Nell'abitacolo c'era anche il piccolo Jeff che aveva affrontato anche lui il viaggio di 800 chilometri. La Polizia Stradale si è presa cura del cagnetto, rifocillandolo e sottoponendolo alle cure veterinarie. Ed ha avvisato subito la sua famiglia per dare la notizia del ritrovamento. È stato lo stesso suo padrone a recuperarlo, arrivando ad Alessandria qualche giorno dopo per riportarlo finalmente a casa. Quando l'ha visto Jeff ha fatto salti di gioia e scodinzolato, dimostrando tutto il suo affetto per il padrone venuto a prenderlo.