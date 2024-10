video suggerito

Auto rubata a Pomigliano ad inizio anno ritrovata a Villaricca con targa tedesca Una Fiat 500X rubata ad inizio anno a Pomigliano d'Arco ritrovata a Villaricca con targhe tedesche e telaio contraffatta: denunciata per ricettazione la donna alla guida.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La vettura sequestrata dalla Polizia Metropolitana

Una Fiat 500X rubata ad inizio del 2024 a Pomigliano d'Arco, nel napoletano, è stata ritrovata e sequestrata oggi a Villaricca, nell'hinterland partenopeo: aveva targa tedesca ed era guidata da una donna, denunciata per ricettazione. La vicenda, l'ennesima, è emersa grazie ai controlli della Polizia Metropolitana di Napoli, durante le consuete verifiche sulle automobili in circolazione ed in particolare su quelle con targhe straniere.

La scoperta è avvenuta questa mattina, quando gli agenti hanno controllato una Fiat 500X che girava per Villaricca con targhe tedesche. Subito è emerso che erano stati asportati i bollini di identificazione, ed è stato il primo campanello d'allarme: da controlli più approfonditi, è quindi emerso che anche il numero di telaio del veicolo era stato contraffatto. E così, l'attenzione della Polizia Metropolitana si è concentrata esclusivamente sulla vettura, della quale si è risaliti facilmente al numero di telaio originale che, confrontato poi con le denunce di furto, si è scoperto fosse lo stesso di un veicolo rubato ad una donna di Pomigliano d'Arco ad inizio 2024. Veicolo e targhe tedesche sono stati sequestrati: la donna alla guida è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per il reato di ricettazione.

