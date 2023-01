Auto ritrovata con targhe bulgare poco dopo il furto: l’avevano già venduta Un’automobile rubata ieri mattina è stata ritrovata poche ore dopo a Ponticelli, con targhe già cambiate: denunciato il “nuovo proprietario”, un 27enne moldavo.

A cura di Nico Falco

Dal segnalazione del furto a quando i poliziotti l'hanno ritrovata è passata solo una mezza giornata, ma quelle poche ore erano state sufficienti per un rudimentale "pezzotto": nessuna modifica sul telaio per sostituire i vecchi numeri, ma le targhe erano state già cambiate e al posto di quelle originali erano state apposte delle nuove, bulgare. In altre parole, quell'auto sarebbe sparita nel nulla se a guidare gli agenti non ci fosse stato il gps. Il veicolo è stato rinvenuto ieri pomeriggio in una proprietà privata di Ponticelli, periferia est di Napoli.

L'operazione è scattata quando la Centrale Operativa della Questura di Napoli è stata contattata dalla ditta di localizzazione veicoli: un loro cliente era stato derubato dell'automobile in mattinata ma, tramite il sistema gps, erano riusciti a individuare la posizione. I dati del dispositivo portavano ad una proprietà privata di Ponticelli, nella periferia orientale della città. La segnalazione è stata quindi inviata a una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale, che si è diretta sul luogo indicato dall'antifurto satellitare. E, arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato un'auto che in effetti era dello stesso modello e colore di quella rubata in mattinata.

Non c'era, però, corrispondenza sulle targhe: al posto di quelle indicate in denuncia, italiane, ce n'erano due bulgare. É bastato un veloce controllo sugli altri dati identificativi della vettura per appurare che erano state sostituite. Il proprietario del terreno, identificato in un 27 moldavo, è stato rintracciato e ha spiegato di avere appena acquistato quell'automobile da uno sconosciuto, che gliel'avrebbe consegnata già priva di targhe e tacendo sulla provenienza. L'uomo è stato denunciato per riciclaggio, le targhe sono state sequestrate e il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.