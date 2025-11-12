Auto prende fuoco mentre percorre la Tangenziale di Napoli: paura tra Vomero e Capodimonte

L’auto andata a fuoco questa mattina sulla Tangenziale di Napoli

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre, sulla Tangenziale di Napoli: un'automobile, una Smart, ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. Da quanto apprende Fanpage.it, l'incendio si è verificato mentre la vettura stava percorrendo il tratto compreso tra le uscite di Vomero e Capodimonte, in direzione di Capodichino e delle autostrade: la Smart, in pochi secondi, è stata completamente avvolta dalle fiamme, che l'hanno distrutta; per fortuna, le persone che si trovavano a bordo sono riuscite ad abbandonare l'abitacolo prima che l'incendio lo avvolgesse interamente e non si registrano feriti.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli ausiliari della Tangenziale di Napoli e i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo in pochi minuti; sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi del caso. L'incendio della vettura non ha avuto ripercussioni, se non minime, sul traffico automobilistico in quel tratto di Tangenziale, che è risultato rallentato per pochi minuti, il tempo di domare le fiamme e mettere in sicurezza la Smart coinvolta.