Auto piomba sui tavolini del bar Yogi a San Giorgio a Cremano, feriti due clienti Incidente a San Giorgio a Cremano (Napoli): un’auto fuori controllo è finita contro i tavolini di un bar, due clienti feriti in modo non grave.

A cura di Nico Falco

L’incidente a San Giorgio a Cremano

L'automobilista avrebbe perso il controllo e, ormai incapace di tenere la vettura in strada, si è schiantato contro la struttura esterna del bar, ferendo due clienti che erano seduti a consumare ai tavolini. Ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 settembre, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli; le due vittime sono state trasportate in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni, ed è praticamente illeso anche il guidatore.

É accaduto nel centro del popoloso comune del Napoletano, in un'area a quell'ora molto trafficata. La vettura stava percorrendo via Alessandro Manzoni quando, probabilmente in seguito ad una manovra improvvisa o alla perdita di aderenza dovuta all'alta velocità sull'asfalto bagnato, il guidatore ha perso il controllo; non è riuscito a rimettersi in carreggiata né a sterzare, la Smart è salita sul marciapiede ed è finita contro i tavolini del bar/gelateria Yogi, molto conosciuto a San Giorgio a Cremano.

Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave: il giovane alla guida, circa vent'anni, del posto, ha riportato solo delle contusioni non gravi; buone anche le condizioni dei due clienti colpiti dall'automobile: sono stati accompagnati per accertamenti all'Ospedale del Mare, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Giorgio a Cremano, che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione; in via Manzoni, oltre naturalmente ai sanitari del 118, sono arrivati per le operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco.