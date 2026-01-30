Auto in un dirupo a Castellammare: ferito 25enne, trasportato in elicottero in ospedale a Napoli

L’auto nel dirupo a Castellammare (Foto: CNSAS Campania)

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio, per un incidente stradale che si è verificato a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, forse a causa dell'asfalto bagnato, in viale delle Terme, il conducente di un'automobile, un giovane di 25 anni, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfondato il parapetto, è precipitato nel burrone sottostante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la posizione dell'automobile, hanno attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Gli operatori del Soccorso Alpino, in collaborazione con i pompieri, sono riusciti a raggiungere il 25enne grazie a manovre effettuate su corda: il giovane è stato recuperato e portato sulla strada, dove è stato stabilizzato dai sanitari della Misericordia di Castellammare. Il 25enne, poi, è stato preso in carico dall'elisoccorso, che lo ha trasportato in volo all'ospedale del Mare di Napoli per le cure del caso; le sue condizioni di salute non sono note.

Sul posto sono intervenuti, infine, anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, che hanno eseguito tutti i rilievi opportuni a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara.