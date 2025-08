Auto in sosta selvaggia e bus bloccati: il traffico è un inferno in via Chiatamone

Una serata e una notte d'inferno, quelle appena trascorse, per il traffico in via Chiatamone, strada che sorge intorno al Lungomare di Napoli che, in queste calde sere estive, viene preso di mira da cittadini e turisti che si trovano in città. Tra automobili in sosta selvaggia e autobus conseguentemente bloccati, nelle scorse ore la situazione inerente la viabilità su via Chiatamone è stata infernale, come denunciato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche le foto di quanto accaduto.

"Tanti cittadini sono rimasti fermi, bloccati sulle strisce blu o nel traffico. A un certo punto, per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso, è stato necessario deviare il traffico in via Partenope, invadendo perfino l’area pedonale" ha dichiarato il deputato Borrelli, che ha reso anche noto come sia stato necessario l'intervento della Polizia Municipale e dei carri attrezzi per sbloccare la situazione, resa già difficile dalla chiusura della Galleria Vittoria e dai cantieri presenti su via Acton. "Non possiamo più accettare che il diritto alla mobilità e alla vivibilità della città venga quotidianamente calpestato da chi si sente al di sopra delle regole. Napoli merita rispetto, Napoli merita civiltà" ha concluso Borrelli.