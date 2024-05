video suggerito

Auto in fiamme con bambino dentro, tragedia sfiorata a Mondragone Incendio nella cittadina del Casertano: distrutta un'automobile, il piccolo che era a bordo è stato salvato del padre. Indagini sulle cause del rogo.

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato in un'automobile a Mondragone, in provincia di Caserta, mentre a bordo del veicolo c'era solo un bambino; il piccolo, a quanto si apprende, è stato salvato dal padre, che si trovava poco distante quando si è accorto delle fiamme. Le cause del rogo non sono al momento chiare ma potrebbe essersi trattato di un incidente: potrebbe essere stato il bimbo ad appiccare il fuoco, involontariamente, giocando con un accendino trovato nell'abitacolo.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 15 maggio. Le fiamme hanno danneggiato anche un'automobile che era parcheggiata accanto. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco; sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.