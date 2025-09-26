Auto di Poste Italiane si ribalta ad Avellino: ferito il conducente

Rocambolesco incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 26 settembre, ad Avellino: un'automobile di Poste Italiane si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento, mentre il conducente è rimasto ferito. L'incidente si è verificato a Pianodardine, piccola frazione alle porte del centro di Avellino: per cause ancora in corso di accertamento, il postino ha perso il controllo della canonica Fiat Panda bianca con le strisce gialle di Poste Italiane sulle fiancate; l'automobile si è ribaltata, andando a finire quasi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino e i sanitari del 118, che si sono adoperati per soccorrere il conducente della vettura ribaltata: l'uomo è stato estratto dall'abitacolo e trasportato nel più vicino ospedale; da quanto si apprende, per fortuna, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Avellino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente che, come detto, risulta ancora poco chiara. L'incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica in tutta la zona.