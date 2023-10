Auto contromano sulla Domiziana, poi l’inversione di marcia: il video finisce in Rete Un’auto arriva contromano in Domiziana: il guidatore se ne accorge e fa una manovra spericolata per tornare nel giusto senso di marcia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'automobile contromano sulla Domiziana: ma il guidatore, accortosi del suo "errore", si ferma e con una manovra ancor più spericolata si rimette nel giusto senso di marcia. L'episodio è stato filmato dal passeggero di un'automobile che si è trovato improvvisamente di fronte l'altra vettura, sulla corsia di sorpasso e nel senso opposto. Tante le urla, anche perché il guidatore dell'altra auto ha poi azzardato una inversione di marcia tale da terrorizzare anche le altre vetture che sopraggiungevano nel giusto senso di marcia: conclusa la manovra, ha quindi ripreso "regolarmente" la sua direzione.

La vicenda è accaduta lungo la Strada Statale Domiziana, subito dopo lo svincolo di Ischitella che attraversa il fiume Volturno con un cavalcavia: un'automobile di grossa cilindrata arriva sulla corsia di sorpasso contromano, ma riesce a frenare in tempo prima di andare contro un'altra vettura sulla quale si trovano un uomo e una donna. Proprio lei prende il cellulare e riesce a filmare il tutto: l'automobile che mette le frecce e con una manovra spericolata, tra le urla degli altri automobilisti, compie una inversione ad U e si rimette nel giusto senso di marcia. A quel punto, il traffico riparte regolarmente, seppur tra il terrore degli altri guidatori, ancora sconvolti per quanto appena visto. Resta infatti da capire dove fosse entrato in contromano e quanta strada abbia percorso prima di accorgersi dell'errore, in seguito al quale non ha fortunatamente causato incidenti. Il video è stato poi diffuso nella mattina di oggi da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra.