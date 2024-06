video suggerito

Auto contro un muro, poi si ribalta: Naike Nuscher muore a 18 anni, gravi altre due donne L'incidente si è verificato questa notte a Casal di Principe, nella provincia di Caserta: l'auto sulla quale si trovavano la vittima e le altre due donne ferite si è ribaltata dopo l'impatto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Casal di Principe, nella provincia di Caserta. Il bilancio è di una ragazza di 18 anni morta, mentre altre due donne sono rimaste gravemente ferite: la vittima si chiamava Naike Nuscher. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 2, la 18enne e le altre due donne si trovavano a bordo di un'automobile che, giunta in corso Umberto I, per cause ancora in corso di accertamento, ha dapprima impattato contro un muro e si è poi ribaltata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Naike Nuscher. Le altre due donne a bordo, entrambe 34enni, sono state invece soccorse e sono state trasportate negli ospedali Pineta Grande di Castel Volturno e San Giuseppe Moscati di Aversa: le loro condizioni di salute sono giudicate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.