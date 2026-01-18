Auto contro palo e Eboli, grave un bimbo di 8 anni: trasferito d’urgenza al Santobono a Napoli

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, nella cittadina del Salernitano. L’auto sulla quale viaggiava il bambino è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo.

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, e Eboli, nella provincia di Salerno; nell'impatto è purtroppo rimasto ferito, in maniera grave, un bambino di 8 anni, che è ora ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. Stando a una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato in località Fiocche, sulla Strada Provinciale 30: il bambino viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat 500, condotta dal padre, quando la vettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada e ha impattato contro un palo.

Il bambino trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il bambino di 8 anni e suo padre e li hanno trasportati entrambi all'ospedale di Eboli. Le condizioni del bambino sono però apparse subito molto gravi: il piccolo ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba; condizioni che hanno indotto i sanitari a trasferirlo all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Eboli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Il padre del bambino è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'incidente.