napoli
video suggerito
video suggerito

Auto contro palo e Eboli, grave un bimbo di 8 anni: trasferito d’urgenza al Santobono a Napoli

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, nella cittadina del Salernitano. L’auto sulla quale viaggiava il bambino è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, e Eboli, nella provincia di Salerno; nell'impatto è purtroppo rimasto ferito, in maniera grave, un bambino di 8 anni, che è ora ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. Stando a una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato in località Fiocche, sulla Strada Provinciale 30: il bambino viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat 500, condotta dal padre, quando la vettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada e ha impattato contro un palo.

Il bambino trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il bambino di 8 anni e suo padre e li hanno trasportati entrambi all'ospedale di Eboli. Le condizioni del bambino sono però apparse subito molto gravi: il piccolo ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba; condizioni che hanno indotto i sanitari a trasferirlo all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano.

Leggi anche
Grave il bimbo precipitato nel parcheggio del centro commerciale a Miano, ha lesioni interne: scomparsa la minimoto

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Eboli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Il padre del bambino è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'incidente.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sparatoria al Rione Sanità, feriti due ragazzi: 19enne rischia la vita. Il Prefetto ordina controlli
Il 19enne ricoverato in rianimazione al Vecchio Pellegrini. Ferito 20enne
Indaga la Squadra Mobile di Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views