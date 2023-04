Auto contro new jersey a Napoli: la barriera finisce in mezzo alla strada e blocca il traffico Dopo aver urtato il new jersey, la vettura si è ribaltata. Necessario l’intervento di una ditta specializzata per rimuovere la barriera dalla carreggiata.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella mattinata di oggi alla periferia Est di Napoli: un'automobile ha impattato contro un new jersey posizionato a bordo strada; nell'impatto, la barriera di protezione è andata a finire nel mezzo della carreggiata e ha causato notevoli disagi alla circolazione automobilistica.

L'automobile si è ribaltata dopo l'impatto

L'incidente si è verificato precisamente in via delle Ville Romane, nel quartiere Barra, come detto alla periferia orientale della città. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: l'automobile, dopo aver impattato contro il new jersey, si è poi ribaltata. Da quanto si apprende, il conducente della vettura non avrebbe riportato gravi conseguenze: dopo l'impatto, però, il new jersey è andato a finire al centro della carreggiata, bloccando il traffico.

Il new jersey è stato rimosso da una ditta specializzata

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e si sono adoperati per rimuovere il veicolo coinvolto. C'è stato bisogno, invece, dell'intervento di una ditta specializzata per rimuovere il new jersey che era finito sulla carreggiata.