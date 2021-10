Auto contro moto sulla SS 7 Bis, ferito un giovane di 23 anni di Avellino Auto contro moto sulla via Nazionale delle Puglie SS 7 Bis, ferito nell’impatto un ragazzo di 23 anni originario di Avellino, che è stato trasportato dal 118 all’ospedale Moscati del capoluogo irpino. L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 19 di oggi, domenica 17 ottobre 2021, all’altezza del chilometro 311, nel territorio del Comune di Candida.

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto contro moto sulla via Nazionale delle Puglie SS 7 Bis, ferito nell'impatto un ragazzo di 23 anni originario di Avellino, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale Moscati del capoluogo irpino. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 19 di oggi, domenica 17 ottobre 2021, sulla Strada Statale 7 Bis, all'altezza del chilometro 311, nel territorio di competenza del Comune di Candida. Sul posto, oltre al personale sanitario dell'ambulanza del 118, sono intervenuti anche la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella e le forze dell'ordine.

Nel violento impatto tra l'auto e la moto è rimasto ferito, come detto un giovane di 23 anni originario di Avellino, il quale è stato poi trasportato dal personale sanitario del 118 intervenuto presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi alla circolazione si sono registrati per alcune ore, sulla SS 7 Bis, per consentire i rilievi del caso e di liberare la strada dalle vetture che sono state coinvolte nell'incidente stradale.

Nella notte tra sabato e domenica, un altro violento incidente è avvenuto invece a Marcianise: un’automobile è finita fuori strada nei pressi del cinema multisala, feriti i cinque ragazzi a bordo, portati in ospedale per le cure del caso. Carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori sul posto: nella stessa zona pochi giorni fa un altro incidente, con altri cinque feriti tra cui una donna incinta. L'incidente in questo caso è avvenuto su viale Carlo III, in tarda notte, e non ha coinvolto altre vetture. Attorno alle 5.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise sono intervenuti sul posto per estrarre dall'abitacolo i cinque ragazzi, fortunatamente non in gravi condizioni.