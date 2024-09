video suggerito

Incidente frontale tra moto e auto, Giuseppe muore a 31 anni in provincia di Avellino L’incidente si è verificato nella serata di ieri a Guardia dei Lombardi, nella provincia di Avellino: la vittima era in sella alla moto. Nell’impatto è rimasta ferita anche la donna alla guida dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

712 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 12 settembre, a Guardia dei Lombardi, cittadina della provincia di Avellino: il bilancio è di un morto, Giuseppe, 31 anni, da tutti conosciuto come "Peppo Trentotto". Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 31enne si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, sulla Strada Statale 303, in prossimità del bivio per Teora, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'automobile, guidata da una donna di 47 anni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso: purtroppo, Giuseppe è deceduto nell'attesa a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Ferita la 47enne alla guida dell'auto, che è stata portato all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino: le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare la dinamica precisa e per individuare eventuali responsabilità.

La morte di Giuseppe ha lasciato sgomenta la comunità di Guardia dei Lombardi. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social nelle ultime ore. "Un ragazzo dal cuore grande, sempre sorridente, fantasioso… Sono queste le prime parole che mi vengono in mente pensando te, ed è così che ti ricorderò sempre" scrive un amico.