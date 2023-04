Auto contro camion ad Avellino, grave un 17enne: ha le vertebre fratturate Nell’incidente sono rimasti feriti in maniera lieve anche altri tre giovani. Il 17enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella giornata odierna, lunedì 17 aprile, ad Avellino: un'automobile si è schiantata, per cause che sono ancora in corso di accertamento, con un furgone in sosta. L'incidente si è verificato nella frazione Sant'Oronzo, sulla strada provinciale a pochi passi dal carcere di Avellino: qui l'automobile, con a bordo quattro giovani, ha impattato violentemente con un furgone.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni: soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati; trasferito nel reparto di Neurochirurgia, al 17enne è stata riscontrata la frattura delle vertebre cervicali.

Nell'incidente sono rimasti feriti, in maniera lieve, anche gli altri tre ragazzi che si trovavano a bordo dell'automobile. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente, la cui dinamica, come detto, non è ancora del tutto chiara.

Leggi anche Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, 4 feriti e traffico rallentato a Solofra

Nella provincia di Avellino, nella giornata di oggi, si è verificato anche un altro incidente. Sull'Autostrada Napoli-Canosa, nel territorio di Pratola Serra, un'automobile è uscita fuori strada e ha impattato violentemente il guardrail: nell'incidente sono rimasti feriti due uomini; le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.