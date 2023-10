Autista preso a pugni da un passeggero del bus: portato al Pronto Soccorso La vicenda a Presenzano, in provincia di Caserta: l’uomo ha prima iniziato ad inveire appena salito sul bus, poi quando è sceso ha colpito l’autista al volto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Prima gli insulti, poi i calci contro la porta dell'autobus, infine un pugno in pieno volto contro l'autista: protagonista un uomo che è stato poi prontamente arrestato dai carabinieri, intervenuti sul posto, mentre l'autista dell'autobus è stato portato in ospedale per le cure del caso. Anthony Acconcia, amministratore di Air Campania, lo ha definito "un atto inqualificabile e ignobile"

La vicenda è accaduta alla fermata di Presenzano, in provincia di Caserta, a poche centinaia di metri dalla stessa stazione dei carabinieri, lungo la Linea 24 CE dell'Air Campania che parte da Vairano Scalo ed arriva fino a Venafro. L'autista, un 42enne originario di Montoro in provincia di Avellino, era partito regolarmente per la corsa delle 12.45 da Vairano Scalo e subito si è ritrovato alle prese con un passeggero che, per motivi ignoti, ha iniziato ad inveire contro di lui. Poi, arrivato dopo due fermate a Vairano Paternora a quella di Presenzano, il passeggero ha atteso che gli altri scendessero per poi prendere a calci la porta della cabina e quindi sferrargli un violento pugno al volto. L'autista ha così dovuto spegnere il motore dell'autobus e chiamare i carabinieri, che sono arrivati sul posto fermando l'aggressore e portandolo in caserma: si tratta di un uomo di cinquant'anni, e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo, personale medico del 118 a sua volta giunto sul posto ha portato l'autista 42enne in ambulanza all'ospedale Civile di Piedimonte Matese, dove è stato curato. Le sue condizioni, a parte il legittimo spavento e il colpo al volto, non desterebbero particolare preoccupazione.