Autista di tir arrestato in autostrada: rubava il carburante dal veicolo con la moglie Furti di carburante: i poliziotti hanno arrestato un autotrasportatore e denunciato la moglie lungo l’autostrada A1, nel territorio di Caivano (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

I poliziotti lo hanno sorpreso con una tanica tra le mani, mentre travasava il carburante dal serbatoio dell'autoarticolato con l'aiuto di una pompetta manuale. Scena che, dopo i dovuti accertamenti, ha portato all'arresto di un autotrasportatore, bloccato dalla Polizia Stradale insieme alla moglie in una piazzola di sosta dell'autostrada A1, in direzione di marcia da Napoli verso Caserta, nel territorio del comune di Caivano; l'uomo è accusato di furto aggravato, la donna è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.

La coppia è stata notata da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord durante un servizio ordinario di controllo del territorio: i poliziotti hanno visto l'automobile e il tir fermi nella piazzola di sosta e, quando si sono avvicinati, si sono accorti delle due persone che al loro arrivo hanno tentato di nascondersi tra i veicoli. Hanno quindi notato il sistema con cui stavano svuotando il serbatoio: avevano inserito un tubo di gomma nel serbatoio del tir e, con una pompetta manuale, stavano travasando il gasolio. Nel cofano dell'automobile, guidata dalla donna, i poliziotti hanno rinvenuto un'altra tanica, riempita poco prima.

Da successivi accertamenti è emerso che l'uomo, un cittadino ucraino, lavorava come autotrasportatore per la società proprietaria del tir e che si era fatto raggiungere nella piazzola dalla moglie, sua connazionale, che aveva portato con sé le taniche di plastica da riempire.