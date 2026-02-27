Autista del bus sfregiato con lo smartphone, si costituisce l’aggressore: è minorenne

Il giovane si è presentato accompagnato dai genitori in caserma dai carabinieri e ha ammesso le sue responsabilità in merito all’aggressione ai danni dell’autista di un bus di Air Campania avvenuta qualche giorno fa; per il minore è scattata la denuncia.

Una violenza inaudita quella con la quale, lo scorso 25 febbraio, l'autista di un bus della società Air Campania è stato aggredito sulla tratta Aversa-Mondragone, nella provincia di Caserta: il conducente è stato picchiato al volto e sfregiato con uno smartphone da un passeggero senza biglietto. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio, poi, è stato identificato il suo aggressore: si tratta di un minorenne. Il ragazzo si è presentato spontaneamente, accompagnato dai genitori, presso la tenenza dei carabinieri di Castel Volturno.

Stando a quanto il minorenne ha raccontato ai militari dell'Arma, tra lui e il conducente dell'autobus ci sarebbe stata una lite, scatenata dal fatto che il giovane viaggiasse senza biglietto. Al culmine dell'alterco, poi, il giovane avrebbe colpito l'autista del bus con uno smartphone: l'aggressione ha provocato ferite lacero-contuse al capo del conducente, che è stato medicato in ospedale con 5 punti di sutura.

I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza e le generalità del minorenne, hanno provveduto a denunciarlo alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate. La posizione del giovane è ora al vaglio della Procura per i Minori, mentre i militari dell'Arma stanno conducendo ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.