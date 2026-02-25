Autista bus chiede biglietto: sfregiato al volto con lo smartphone, ha la testa lacerata

Autista di bus Air chiede il biglietto ad uno studente e viene aggredito brutalmente: picchiato ripetutamente con lo smartphone del ragazzo. Il conducente del mezzo pubblico ha ricevuto diversi colpi alla testa, riportando due lacerazioni al capo e perdendo molto sangue dalle ferite. L'autista ha avuto la prontezza di fermare il mezzo ed è stato poi soccorso dagli altri passeggeri. Trasportato al pronto soccorso ospedaliero, è stato medicato con 5 punti di sutura alla testa. La violenta aggressione è avvenuta oggi pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, sulla linea Aversa-Mondragone dell'Air Campania, una delle società partecipate della mobilità della Regione.

La denuncia dell'Usb: "Grave aggressione all'autista Air"

A denunciare l'accaduto è il sindacato di base Usb, che parla di una grave aggressione ai danni del personale front line dell'AIR Campania."Oggi pomeriggio – dichiara Alessandro Susio, della USB Lavoro Privato – un autista dell'Air Campania in servizio sulla linea Aversa-Mondragone, alla richiesta di esibire il biglietto o l'abbonamento ad uno studente, è stato colpito violentemente al capo col telefono cellulare da quest'ultimo. L'autista ha avuto la prontezza di fermare l'autobus ed è stato fortunatamente soccorso dai presenti. Portato all'ospedale, è stato medicato con 5 punti di sutura sulla testa, per chiudere due profonde lacerazioni. È la prova – continua Susio – di ciò che andiamo dicendo da tempo sulla necessità di non rinviare oltre l'obbligo di installazione delle paratie come da normativa sulla sicurezza CUNA, perché se il posto guida dell'autista fosse stato protetto, oggi avremmo un lavoratore in meno aggredito fisicamente. Auspichiamo – conclude il sindacalista – che l'azienda acceleri i tempi di adeguamento alla normativa".