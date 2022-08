Ausiliare del traffico picchiata da marito e moglie nel Cilento per una multa da 18 euro La ragazza ha sporto regolare denuncia contro ignoti. Al momento la coppia formata da marito e moglie non è stata ancora identificata.

A cura di Natascia Grbic

È stata picchiata con calci e pugni per una multa da diciotto euro: questo il brutto episodio accaduto a Palinuro, nel Cilento, ai danni di una 25enne ausiliare del traffico. La ragazza è stata pestata da una coppia, marito e moglie, dopo che aveva fatto loro una multa da diciotto euro per un'infrazione. I due sono scappati e al momento hanno fatto perdere le loro tracce. Sul caso indaga la polizia locale, che sta cercando di risalire all'identità dei due aggressori.

L'ausiliare del traffico ha raccontato l'accaduto ai vigili urbani giunti sul posto subito dopo l'aggressione. La ragazza ha fatto una multa alla coppia, di appena diciotto euro. I due però, invece di pagare o ritirare la sanzione, hanno prima alzato la voce contro la 25enne, e poi l'hanno picchiata, prendendola a calci e pugni. Un'aggressione in piena regola, violenta, che ha lasciato sbigottita la ragazza, ferita e incredula per quanto accaduto. Non è chiaro se qualcuno abbia assistito alla scena e se abbia cercato di aiutare la 25enne.

La giovane ha riportato lievi contusioni, è stata medicata e ha sporto denuncia contro la coppia. I due non sono stati ancora fermati. I vigili urbani hanno ascoltato l'ausiliare del traffico, che ha descritto la coppia, e stanno vedendo se in zona vi siano videocamere di sorveglianza che consentano di identificare i due, fuggiti subito dopo. Rischiano entrambi una denuncia a causa della brutale aggressione ai danni della ragazza, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma solo lievi contusioni. La 25enne ha sporto denuncia contro ignoti, ma è probabile che nelle prossime ore qualcuno sarà iscritto nel registro degli indagati.